تقرير: قطاع النفط السعودي يستعيد كامل قدراته الإنتاجية خلال 3 أسابيع

قال مصدر سعودي إن إنتاج السعودية من النفط سيعود إلى معدلاته الطبيعية خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج فإن إنتاج السعودية انخفض بمقدار 7ر5 مليون برميل يوميًا بما يعادل نحو نصف إجمالي الإنتاج اليومي بعد هجوم الطائرات المسيرة على منشآت نفطية في شرق السعودية يوم السبت الماضي، مضيفة أن السعودية تتحرك على أكثر من مسار لتعويض النقص في الإنتاج والوفاء بالتزاماتها تجاه الدول المستوردة للنفط السعودي.

وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أمس إن المسؤولين في شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أصبحوا أقل تفاؤلا بشأن إمكانية استعادة معدلات إنتاج النفط الطبيعية وتجاوز تداعيات هجوم الطائرات المسيرة.