صاعقة برقية تقتل 13 شخصا في جنوب السودان

قال مسؤول بجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، إن 13 شخصًا قتلوا عندما ضربت صاعقة برقية منطقة مستنقعات في شمال شرقى دولة جنوب السودان.

وقد وقع الحادث عندما قامت مجموعة من الشباب بإقامة مخيم في منطقة مستنقعات بجزيرة أكوتش في ولاية جونقلي مساء أمس الاثنين ، حسبما صرح رئيس الإدارة المحلية بالمنطقة جيمس دينج أوير لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) .

كان القتلى من بين مجموعة من 50 شابًا ينامون في أكواخ عشبية للتحضير لطقوس خاصة بالمصارعة التقليدية.

وذكر دينج أنه عندما ضربت الصاعقة أحد الأكواخ التي كان ينام فيها 18 رجلًا، تمكن خمسة منهم فقط من الفرار والنجاة.