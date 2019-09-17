هولندا تشدد قواعدها الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات

أعلنت وزارة المالية الهولندية اليوم الثلاثاء اعتزامها تشديد القواعد الضريبية بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات بحيث تلتزم هذه الشركات بدفع ضرائب كاملة عن أرباحها اعتبارا من 2021.

وخلال طرحها لخطة الموازنة، قالت الوزارة إن القواعد الميسرة المعمول بها حتى الآن سيتم إلغاؤها، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة ستدر إيرادات سنوية تُقَدَّر قيمتها بـ265 مليون يورو.

وحسب القواعد المعمول بها حتى الآن، يمكن للشركات متعددة الجنسيات إقرار الخسائر التي تسجلها في الخارج لدى مصلحة الضرائب الهولندية ومن ثم يتم تخفيض الضرائب المفروضة على أرباح هذه الشركات بصورة ملحوظة.

وكانت تقارير إعلامية أكدت أن هذه القواعد أعفت شركة شل للنفط، على سبيل المثال، من دفع ضرائب عن أرباحها في الفترة بين 2016 حتى 2018، إذ أن هذا الإجراء كان مشروعا وفقا لهذه القواعد السارية حتى الآن.

وبسبب هذه القواعد الميسرة، أصبحت هولندا جذابة بالنسبة للعديد من الشركات التي نقلت مقارها إلى هناك، وهو ما أثار الانتقادات لهولندا لاعتبارها ملاذا ضريبيا آمنا.

وقد انضم الائتلاف الحاكم في البلاد، المنتمي إلى يمين الوسط، إلى مبادرة حزبي المعارضة اليسار والخضر، لتشديد هذه القواعد.

وتعتزم وزارة المالية مكافحة التهرب الضريبي وتهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية الآمنة، وبالتالي سيتم إلغاء القواعد الحالية الخاصة بتخفيض ضريبة المؤسسات.