الصين ترحب بالاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان

رحبت الصين -اليوم الثلاثاء- باتفاق رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار، على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينج ـ خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - " إن الصين تقدر وترحب بلقاء الجانبين والاتفاق الذي توصلا إليه، معربة عن أملها أن يستغل الطرفان الفرصة المتاحة حاليا ويعملان على تطبيق اتفاق السلام (الذي تم توقيعه العام الماضي) وإنهاء النزاع في البلاد، منوهة بأن بلادها ستواصل توفير الدعم والمساعدة، قدر استطاعتها، لتحقيق السلام والتنمية في جنوب السودان.