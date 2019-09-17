تلوث الهواء يصل لمستويات خطيرة في ماليزيا بسبب حرائق الغابات

وصل مستوى تلوث الهواء في ولاية ساراواك الماليزية لمستويات خطيرة، اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب الدخان الكثيف الناجم عن حرائق الغابات المشتعلة منذ أسبوعين، بحسب ما أظهره مؤشر تلوث الهواء في ماليزيا.

وقد وصلت قراءات المؤشر في الولاية الواقعة في بجزيرة بورنيو بشمال غرب ماليزيا إلى 311 في مدينة سري امان الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش)، وارتفعت بصورة ثابته إلى 367 بحلول الساعة التاسعة صباحا.

يشار إلى أن تسجيل قراءة للتلوث أعلى من 300 يعني وجود خطر على الصحة البشرية، حيث من الممكن أن يسبب صعوبات في التنفس والربو ويفاقم من مشاكل صحية مثل الالتهاب الشعبي.

وتتراوح القراءات التي تشير لأن جودة الهواء جيدة أو معتدلة ما بين صفر و100، وتوضح القراءات ما بين 101 و300 أن جودة الجودة تتراوح ما بين غير صحية وغير صحية للغاية.

ومن المتوقع إغلاق نحو 500 مدرسة في ساراواك اليوم بسبب التلوث، حيث سجلت قراءات مؤشر الهواء في انحاء الولاية أعلى من 200.

يذكر أن الدخان يحيط بماليزيا منذ أسابيع، وقد حاولت خفض الانبعاثات الخطيرة، التي تنبعث بصورة أساسية من منطقتي سومطرة وكاليمانتان في إندونيسيا.

وكانت الحكومة قد قامت بعملية من أجل هطول أمطار اصطناعية أمس الاثنين، مما أدى لتحسن الأوضاع في بعض المناطق، ومع ذلك لم تطوق الأمطار الدخان مثلما كان متوقعا، بحسب ما قالته هيئة الارصاد على صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

كما أن عملية حرق أراضي الغابات من أجل إفساح المجال للزارعة التي تتم سنويا في إندونيسيا دفعت العديد من جيرانها بمنطقة جنوب شرق آسيا للتقدم بشكاوى.

ومع ذلك، نفت إندونيسيا مسؤوليتها عن الدخان، وقالت إن الحرائق مشتعلة أيضا في مناطق بماليزيا ومزارع يمتلكها ماليزيون في إندونيسيا.