الشرطة الفيتنامية: اعتقال 16 شخصا بسبب سرقة آلاف الكلاب في شمال البلاد

أعلنت الشرطة الفيتنامية، اليوم الثلاثاء، اعتقال 16 من أفراد إحدى العصابات، وإنقاذ 51 كلبا، في إطار التحقيق بشأن سرقة آلاف الكلاب في شمال البلاد.

وقد تمت سرقة آلاف الكلاب منذ مطلع العام في إقليم تانه هوا، على بعد 150 كيلومترا جنوب هانوي، بحسب تقرير صادر عن الشرطة المحلية.

وفي المجمل، استجوبت السلطات أكثر من 40 من المشتبه بهم، الذين تربطهم صلة بالعصابة، واعتقلت 16.

وقال شرطي محلي، طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تنشط هذه العصابة منذ فترة طويلة، حيث سرقت الكثير من الكلاب، وتسببت في حالة من الغضب بين السكان المحليين".

وفي مساء أمس الاول الأحد، القت الشرطة القبض على لو تي فونج، البالغ من العمر 34 عاما، وتران فان تانج، البالغ من العمر 33 عاما، ولاي خاك هونج، البالغ من العمر 38 عاما، بعد التوصل إلى أنهم قادة العصابة المسؤولة عن سرقة عشرات الكلاب.

وأفادت تقارير بأن أفراد تلك العصابة يستقلون الدراجات النارية في المناطق السكنية في ساعات متأخرة من الليل، لسرقة الكلاب، باستخدام البنادق الصاعقة، والطعوم والحقائب.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، حث مسؤولو سلامة الأغذية في مدينة هو تشي منه، السكان المحليين، على التوقف عن تناول لحم الكلاب، في محاولة لتحسين الصورة الوطنية.

ويعتبر لحم الكلاب من الاطعمة الشهية بالنسبة للكثيرين في فيتنام.