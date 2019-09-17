مجلس الوزراء اللبناني يناقش موازنة 2020 غدا

أعلن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيبدأ غدًا بمناقشة موازنة 2020 ، وأنه متفق على عدم تغطية أي من العملاء، على أن لا تسقط جرائمهم بمرور الزمن.

وانعقدت قبل ظهر اليوم الثلاثاء جلسة استثنائية لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.

وبعد انتهاء الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، أعلن الوزير خليل "أنه عرض خلال الجلسة" الخطوط العريضة لموازنة 2020، وما تضمنته من إجراءات جوهرية دفعت باتجاه تخفيض نسبة العجز عما كانت عليه في موازنة 2019، وتحقيق فائض أولي وفق ما تم الاتفاق عليه ايضاً بنسبة حوالى 3،2%.

وأعلن الوزير خليل ردًا على سؤال حول بحث مجلس الوزراء موضوع العميل الإسرائيلى عامر فاخوري، أن "مجلس الوزراء متفق على عدم تغطية أي من العملاء، وعلى محاسبتهم على جرائمهم، وألا تسقط هذه الجرائم بمرور الزمن" مشيرًا إلى أن المجلس اتفق "على عقد اجتماعات متتالية لمناقشة كل الأفكار".