رئيس مدينة سيدي سالم تتابع رفع كفاءة الصرف الصحي استعدادا لفصل الشتاء

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي، حيث قامت بمتابعة أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى والاستعداد لفصل الشتاء، واستكمال ما تم البدء فيه من أعمال تطهير مطابق الصرف الصحي، حيث تم تطهير 22 مطبقا بالمدينة.

جاء ذلك، بحضور رأفت عابد، نائب رئيس المركز والمدينة، وعبده عبدالسلام، مدير ادارة النظافة والتنسيق الحضاري، وذلك تحت إشراف وليد قطب، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وفريق العمل، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وخطوط الصرف الصحى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.