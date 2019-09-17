إيران تؤكد توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين أستراليين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قدمت إيران اليوم الثلاثاء تفصيلا للتهم الموجهة لثلاثة مواطنين أستراليين، ينتظرون بدء محاكمتهم في طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل غلام حسين اسماعيلي في بيان: "جرى احتجاز اثنين منهم لقيامهما بالتقاط صور لمنشآت عسكرية بطائرة مسيرة، والآخر متهم بالتجسس لحساب دولة أخرى".

وكانت صحيفة تايمز اللندنية قد أفادت سابقا بأنه تم إصدار حكم بسجن امرأة -حيث هناك امرأتان من بين المتهمين الثلاثة - وهذه المرأة أكاديمية تحمل الجنسية الاسترالية والبريطانية.

ولكن إسماعيلي قال إن الثلاثة استراليين في السجن وفي انتظار محاكمتهم. ولم يقدم المزيد من التفاصيل حول القضية.

وأفادت شبكة ايه بي سي بأنه تم حبس الأكاديمية منذ نحو عام.

والاثنان الآخران هما سيدة أسترالية-بريطانية وصديقها الأسترالي، وقامت السلطات الإيرانية باحتجازهما منذ عدة أسابيع.