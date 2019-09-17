 حزب الكتائب يحذر حزب الله من توريط لبنان في صراعات المنطقة بأوامر خارجية - بوابة الشروق
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حزب الكتائب يحذر حزب الله من توريط لبنان في صراعات المنطقة بأوامر خارجية

علم لبنان
علم لبنان
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 4:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 - 4:44 م

أعرب حزب الكتائب اللبنانية عن قلقه الشديد إزاء التوتر السائد في منطقة الخليج العربي، على نحو يهدد الأمن والسلام الإقليميين والمصالح العربية المشتركة، محذرا في نفس الوقت (حزب الله) من توريط لبنان وإقحامه في صراعات المنطقة بأوامر خارجية (في إشارة إلى إيران دون تسميتها).

وشجب حزب الكتائب اللبنانية - في ختام اجتماع مكتبه السياسي اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب سامي الجميل - الاعتداء الذي تعرضت له المنشآت النفطية للمملكة العربية السعودية.

وأكد الحزب أهمية الامتثال للقرارات التي أصدرتها مؤخرا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في شأن اتهام أحد الكوادر العسكرية لحزب الله (سليم عياش) بتنفيذ اغتيالات ومحاولات اغتيال سياسية من خلال تفجيرات، وذلك باغتيال السياسي اللبناني البارز جورج حاوي، ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب مروان حماده ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق إلياس المر.

من ناحية أخرى، حذر حزب الكتائب اللبنانية من خطورة المساس بالقوات المسلحة واستهداف معنويات المؤسسة العسكرية، مشددا على أن الجيش هو رأس الحربة في الدفاع عن لبنان، بما يقتضي بالضرورة الحفاظ عليه وصونه حماية للدولة وكيانها.


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