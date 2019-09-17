وزير الطاقة الأمريكي: رافاييل جروسي مرشح مثالي لرئاسة وكالة الطاقة الذرية

قال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، اليوم الثلاثاء، إن الدبلوماسي الأرجنتيني البارز، رافاييل جروسي، بدا وكأنه مرشح مثالي لرئاسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يشار إلى أن جروسي - وهو سفير الأرجنتين في فيينا، ومسؤول بارز سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية – هو أحد الأربعة الذين تم ترشيحهم لشغل المنصب، بعد وفاة رئيس الوكالة السابق، يوكيا أمانو في يوليو الماضي.

وقال بيري للصحفيين في فيينا، حيث حضر الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن جروسي يحظى بالاحترام من جانب دول تبدأ من أمريكا الجنوبية وصولا إلى الصين، وإنه "يتمتع بقدر كبير من الدعم من جانب الولايات المتحدة".

وتعتزم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اختيار رئيس جديد للوكالة في أكتوبر المقبل، في عملية انتخابية سريعة، حيث تواجه الوكالة مهمة مراقبة البرنامج النووي الإيراني وخطواتها التدريجية للخروج من اتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

وتوفي أمانو في 18 يوليو عن عمر يناهز 72 عاما بعد إصابته بمرض غير محدد.