المصالحة الروسي: عودة 1431 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة الماضية

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ومتابعة تحركات اللاجئين السوريين أن 1431 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 382 لاجئا عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، بالإضافة إلى 1049 لاجئا عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء أن 9 نازحين قد عادوا أيضا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.6 هكتار في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.