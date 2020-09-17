10 سيدات فقط بين رؤساء أكبر 200 شركة في أستراليا

أظهر تقرير جديد، نشر اليوم الخميس، أن عدد النساء اللائي يشغلن منصب الرئيس التنفيذي في أكبر 200 شركة مسجلة في البورصة بأستراليا يبلغ 10 سيدات فقط.

ومن بين 25 رئيسا تنفيذيا جديدا تم تعيينهم في الشركات الكبيرة في أستراليا خلال العام الحالي كانت توجد سيدة واحدة.

وتراجع عدد النساء اللائي يشغلن منصب الرئيس التنفيذي في الشركات الكبرى بأستراليا خلال العام الحالي إلى 10 سيدات فقط وهو أقل عدد منذ بدء نشر الإحصاء السنوي للنساء في منصب الرئيس التنفيذي في الشركات الأسترالية منذ 4 سنوات.

وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن التقدم على صعيد تولي النساء مناصب قيادية "ثابت"، مضيفا أن حصة النساء في منصب الرئيس التنفيذي حاليا تبلغ 5 في المئة وهي نفس النسبة في عام 2017.

من ناحيتها قالت سو مورفيت المسؤولة عن إحصاء النساء في منصب الرئيس التنفيذي في أستراليا إن نتائج الإحصاء "محبطة للغاية ... نحن نجريه منذ أربع سنوات وكنا نشعر بأننا سنبدأ تحقيق بعض القوة والضعط، بمرور الوقت وهو ما لم يحدث".

وذكر التقرير أيضا أن 30 شركة فقط هي التي تتراوح حصة النساء فيها من المناصب التنفيذية القيادية بين 40 و60 في المئة.

ودعت مورفيت إلى تحرك عاجل لدعم النساء في الشركات حيث قالت إنه على الحكومة ضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير دور رعاية الأطفال للأمهات العاملات بصورة أكبر.