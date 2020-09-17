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رابطة الدوري الأمريكي تعلن إصابة لاعبين بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 11:16 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 11:16 ص

أعلنت رابطة الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية مساء الأربعاء تسجيلها لسبع حالات إيجابية، من بينهم لاعبين، في آخر جولة من الفحوص للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة أن الحالات الإيجابية جاءت بعد إجراء 40 ألفا و479 فحصا بداية من 6 وحتى 12 أيلول/سبتمبر الحالي .

وذكرت الرابطة في بيان :"الملاحظة المهمة في النتائج الأخيرة الفحوص هي إجرائها حتى يوم السبت وبالتالي قبل أغلبية مباريات الأسبوع الأول، باستثناء المباراة الافتتاحية للموسم التي جمعت كنساس سيتي تشيفز أمام هوستون تيكانز".

وأضافت الرابطة "لم يتم وضع أي لاعب في قائمة الاحتياط/كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وافتتحت منافسات الدوري يوم الخميس الماضي في كنساس سيتي، بولاية ميزوري، حيث استضاف تشيفز فريق هوستون تيكانز.

والجدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية شهدت وجود بعض الجماهير في الملعب رغم الوباء.

وأقيمت بقية مباريات الأسبوع الأول يومي الأحد والاثنين.


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