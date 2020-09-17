 الشرطة الفيتنامية تلقي القبض على امرأتين بتهمة تهريب أمهات بديلات للصين - بوابة الشروق
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الشرطة الفيتنامية تلقي القبض على امرأتين بتهمة تهريب أمهات بديلات للصين

د ب أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 3:19 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 3:19 م

ألقت شرطة إقليم "نجي آن" الواقع في شمال وسط فيتنام، القبض على امرأتين تترأسان عصابة تعمل في مجال تهريب الامهات البديلات إلى الصين، للعمل بصورة غير قانونية.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم الخميس، بأن العصابة قامت بنقل أكثر من 20 امرأة فيتنامية إلى الصين بغرض إنجاب الأطفال، محققة مكاسب بلغت قيمتها 500 مليون دونج فيتنامي (نحو 21 ألف دولار).

وقد تم نقل النساء اللاتي وافقن على أن يكن أمهات بديلات، إلى الصين للخضوع لعملية نقل الأجنة إليهن، ثم إعادتهن إلى فيتنام أثناء فترة نمو الاجنة، ثم إعادتهن إلى الصين من جديد للولادة.

وتقوم الشرطة بتوسيع تحقيقاتها بشأن العصابة، بحسب ما ذكرته الصحيفة. ويُعاقب على تأجير الأرحام لاغراض تجارية في فيتنام، بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام.


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