حملة مكبرة لتطهير وتعقيم حديقتي سعد زغلول والإسعاف وسط الإسكندرية

توجهت حملة تعقيم مشتركة بين حى وسط الإسكندرية ومركز البحوث الزراعية، إلى حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل اليوم الخميس، متضمنة تطهير الممرات، المقاعد، أسطح النوافير، التماثيل، قاعدة تمثال سعد زغلول، وحديقة الإسعاف، وتم تطهير الممرات، المقاعد، والأسطح والمركز الرئيسي لفرع إسعاف الإسكندرية.

كما توجهت الحملة إلى عدد من شوارع الحضرة القبلية تشمل شارع الجواهر ومتفرعاته من البرنس إبراهيم، وشوارع المستعين، الشقنقطي، البشكلي، أبوزرعه، رأس العش، فخرالملك، وخلف مسجد البرنس إبراهيم والمسجد ذاته.

كما تم التطهير باستخدام عربات ومواتير الرش والرشاشات اليدوية، وباستخدام المطهرات بالنسب التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، بمشاركة ممثل مركز البحوث الزراعية، مساعد رئيس حي وسط للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة، وممثلي عمال شركتي نهضة مصر ومياه الشرب، وجاري متابعة التنسيق لاستكمال تطهير كافة مناطق الحي.