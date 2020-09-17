محافظ مطروح: توفير 20 منحة دراسية جامعية بنسبة خصم 100%

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن جامعة المستقبل وافقة على توفير 20 منحة على أن تكون بخصم 100% من المصروفات الدراسية لأبناء المحافظة لخمسة طلاب لكل كلية (هندسة، تجارة، اقتصاد، حاسبات) بإجمالى 20 طالباً، على أن يتم سداد باقي المصروفات من قبل الطالب والمصروفات الإدارية، ومصروفات الكورسات الإضافية.

وأوضح محافظ مطروح، أن شرط أن يكون الطالب حاصل على ثانوية عامة عام 2019-2020 من محافظة مطروح بمجموع 85% أدبي علمي رياضة فأكثر ، على أن يتم سداد باقى المصروفات الإدارية ومصروفات الكورسات الإضافية، وذلك بدفع مبلغ 6000 جنيه رسوم ادارية لأول سنة، ودفع 1400 دولار على عدد 2 ترم تدفع سنوياً بالاضافة إلى دفع 2% رسوم مبتكرين.

وسيتم استقبال طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم للحصول على تلك المنح من يوم 18 حتى 21 سبتمبر الجاري بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.