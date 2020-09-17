السلطات التركية تعتدي على طلاب أكراد بأحد السجون

كشف نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة كوجالي التركية، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عن تعرض طلاب جامعيون أكراد مضربون عن الطعام لسوء معاملة داخل سجن قيصري.

ونقل الطلاب من سجن كير شهير إلى سجن قيصري دون معرفة أسرهم، الذين اكتشفوا الأمر بعدما أبلغ أحد الطلاب ويدعى جمالي يلدرم شقيقته الكبرى هاجر يلدرم بالأمر أثناء اتصال الهاتفي بالأمس، وفقا لصحيفة "بيرجون" التركية.

ومن جانبها بعثت هاجر يلدرم رسالة إلى البرلماني، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، تناولت خلالها المعاملة السيئة التي يتعرض لها شقيقها ورفاقه داخل السجن الجديد الذي تم نقلهم إليه.

وذكرت هاجر في الرسالة أن شقيقها أبلغها خلال الاتصال بالأمس أنه تم نقلهم إلى سجن قيصري ظهر الأمس وأنهم خضعوا للتفتيش عراه فور وصولهم إلى السجن أنهم تعرضوا للضرب من قبل الحراس بسبب اعتراضهم على طريقة المعاملة.

وأضافت هاجر أن حراس السجن حاولوا خلع ملابسهم بالقوة وبحلول المساء أبلغهم حراس السجن أنهم سيجرون عملية الإحصاء وهو واقفون وعند اعتراضهم على الأمر قام نحو 30-40 حارس بالاعتداء عليهم مفيدة أنهم يتعرضون لضغوط شديدة.

وأكدت هاجر أن شقيقها ورفاقه يتعرضون للضرب وهو مضربون عن الطعام.

وعبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" نشر جرجرلي أوغلو الشكوى التي تلقاها من هاجر وعلق عليها قائلا: “الطلاب الجامعيون الأكراد داخل سجن كيرشهير كانوا مضربين عن الطعام اعتراضا على سوء المعاملة وتم نقل عدد منهم إلى سجن بنيان في قيصري ونقل العدد الآخر إلى سجن ترسوس. لكنهم تعرضوا للضرب لاعتراضهم على التفتيش عراه”.