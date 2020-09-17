كوريا الجنوبية تقدم 300 ألف دولار إلى السودان كمساعدة في الفيضانات

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن الحكومة قررت تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 300 ألف دولار إلى السودان التي تعاني من أضرار جسيمة جراء الفيضانات واستمرار هطول الأمطار الغزيرة منذ منتصف يوليو الماضي.

وأضافت - حسبما أوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - أن الحكومة تخطط لتوفير مواد إغاثة مثل أقراص تنقية المياه والبطانيات، إلى جانب دعم جهود الإغاثة عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل المساهمة في الاستقرار السريع لحياة سكان المناطق المتضررة من الفيضانات.

وأشارت إلى أن 17 من أصل 18 ولاية في السودان تأثروا بالفيضانات حتى سبتمبر الجاري، والتي راح ضحيتها 99 شخصًا وأدت إلى نزوح حوالي 500 ألف شخص وتدمير حوالي 100 ألف منزل.

وأكدت الوزارة أن الحكومة، كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية والمشاركة في الجهود المبذولة لمساعدة الدول والأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية.