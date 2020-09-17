استطلاع: 58% من العاملين في بريطانيا أصبحوا أكثر إنتاجية بعد العمل من المنزل

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خلص استطلاع للرأي إلى أن أكثر من نصف العاملين قالوا إنهم لا يتوقعون العودة للعمل لمدة 5 أيام في المكاتب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن تقريرا لهيئة توك توك بعنوان "دروس الإغلاق" خلص إلى أن 58% من أفراد القوة العاملة قالوا إنهم يشعرون بأنهم أصبحوا أكثر إنتاجية نتيجة لعملهم من المنزل، وذلك بعد فرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

كما وافق المديرون على نفس المبدأ، وقال 30% منهم إن التغيرات أدت لتعزيز الإنتاجية.

وخلص الاستطلاع إلى أن ترتيبات العمل الجديدة الخاصة بالملايين من العاملين، والتي بموجبها لا يتنقلون كثيرا، جعلت الكثيرون يلجأون لتعلم مهارة أو هواية جديدة.

وقال 40% إنهم شاهدوا فيديو تعليميا على شبكة الإنترنت خلال فترة الاغلاق، في حين قال 16% إنهم سجلوا أنفسهم في دورة تعليمية عبر شبكة الإنترنت.

كما أظهر الاستطلاع أن شخصا من بين كل 4 يعملون من المنزل بدأ في تعلم لغة جديدة أو مهارات طبخ جديدة.

وأشار الاستطلاع إلى أن استهلاك شبكة الإنترنت خلال فترة الاغلاق ارتفع بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت مجموعة توك توك للاتصالات أن مستويات استهلاك الإنترنت مازالت مرتفعة على الرغم من تخفيف القيود وإعادة فتح الحانات والمطاعم.

وقالت تريستيا هاريسون، المدير التنفيذي لمجموعة توك توك: "فترة الإغلاق في بريطانيا شهدت انتعاشا في المهارات والإنتاجية بالنسبة للعاملين من المنزل".

وأضافت: "أثناء عمل الأشخاص من المنزل، هم يتعلمون أيضا ابتداء من لغات جديدة إلى الطبخ إلى اكتساب مهارات تكنولوجية. يبدو أنه مع العمل بصورة مرنة أصبحنا أكثر إنتاجية".