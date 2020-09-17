السودان يعلن ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 118 قتيلا

أعلنت السلطات السودانية ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد منذ بداية الخريف في يونيو الماضي إلى 118 قتيلا و54 مصابا.

وقالت وزارة الداخلية السودانية، في بيان صحفي نشره موقع "الراكوبة نيوز" السوداني اليوم الخميس، إن جملة المنازل المتضررة بلغت 97 ألفا و804، بينها 40 ألفا و220 كليا، و57 ألفا و584 جزئيا.

وأشارت إلى تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا، ونفوق خمسة آلاف و950 من رؤوس المواشي.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قال إن فيضانات النيل هذا العام تسببت في "خسائر مفجعة وموجعة في الأرواح والمملتكات".

وقال إن "مناسيب النيل وروافده هذا العام، وبحسب وزارة الري والموارد المائية، غير مسبوقة منذ عام 1912".