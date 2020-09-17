هل يستطيع يوشيهدي سوجا إنعاش اقتصاد اليابان المتعثر بسبب فيروس كورونا

يواجه يوشيهدي سوجا، الذي تولى منصب رئيس وزراء اليابان الجديد، قائمة من التحديات الشاقة مثل الركود العميق، ونقص العمالة، والارتفاع السريع لأعمار المواطنين وفيروس كورونا.

وخلال سلسلة من المناقشات سبقت المنافسة في سباق رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يوم الاثنين الماضي، لم يقدم سوجا / 71 عاما/ الذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء أثناء تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء، أفكارا جديدا بشأن الكيفية التي يمكن أن تنعش بها حكومته الجديدة اقتصاد اليابان.

وتعهد سوجا ببساطة بالاستمرار في تبني السياسة الاقتصادية التي انتهجها آبي، الذي أعلن فجأة استقالته في أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، عقب إصابته مجددا بمرض معوي يطلق عليه التهاب القولون التقرحي.

وتعتمد سياسية آبي الاقتصادية على " ثلاثة محاور" التحفيز المالي والتخفيف النقدي والاصلاحات الهيكلية.

وبسبب فيروس كورونا ورفع ضريبة الاستهلاك العام الماضي، انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة سنوية قياسية بلغت 1ر28% خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو الماضيين، ليكون ثالث ربع على التوالي يشهد انكماشا في الاقتصاد.

وقبل ساعات من تنصيب سوجا رسميا في البرلمان الياباني، أعلنت وزارة المالية تراجع صادرات البلاد بنسبة 8ر14% للشهر الـ21 على التوالي مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من ضعف الين نسبيا.

وخلال مناظرة في السباق لرئاسة الحزب الحاكم السبت الماضي، قال سوجا، الذي ليست لديه خلفية دبلوماسية أو اقتصادية، إن الاقتصاد الياباني" تحسن بصورة كبيرة" أثناء تولي آبي لمنصب رئيس الوزراء قبل تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سوجا "أعتقد أن معيشة العاملين الذين يحصلون على أجور منخفضة تحسنت".

ومع ذلك، فإنه على الرغم من "السياسات الاقتصادية" التي تبناها آبي، والتي أدت لزيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10%، فإنها أخفقت في تحقيق نمو ثابت في ظل ركود الأجور وضعف الاستهلاك.

وكانت الحكومة قد رفعت الضرائب من 5 % إلى 8% في أبريل 2014، وتبع ذلك رفع أخر إلى 10% في أكتوبر 2019.

وحتى قبل تفشي فيروس كورونا، انكمش الاقتصاد بنسبة 7% خلال الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بعد نمو ضئيل بنسبة 2ر0% خلال الربع الثالث.

وقال ريتشارد كاتز، الزميل بمجلس كارنيجي للاخلاقيات في العلاقات الدولية في عمود بصحيفة طوكيو بيزنس توداي" أهم شيء سوف يتم الحكم على آبي على أساسه هو سياسته الاقتصادية" ، مضيفا" للأسف، الواقع لم يكن في مستوى الدعاية ".

وقد تراجع الاستهلاك الشخصي وفقا للأسعار المعدلة خلال الربع الأول بنسبة 5ر0% مقارنة بما كان عليه عندما تولى آبي منصبه، بحسب ما قاله كاتز.

وأضاف كاتز " هذا التراجع لا يرجع فقط إلى عدم استعداد المواطنين للإنفاق، ولكن بسبب ارتفاع الضرائب وانخفاض الدخل بسبب تراجع الأجور الحقيقية . ففي خلال فترة تولي آبي رئاسة الوزراء لمدة ثمانية أعوام، انخفضت الأجور الحقيقية لكل عامل بنسبة 5ر3%".

وأوضح" المحور الثالث ، المتمثل في الاصلاحات الهيكلية التي تهدف لتعزيز الانتاجية، كان معظمه تعهدات وفعل قليل للغاية. لقد كان عرض مبيعات للمستثمرين الأجانب أكثر من كونه سياسة".

وكان البنك المركزي الياباني قد دشن في نيسان/أبريل 2013 حملة تخفيف نقدي قوية للوصول لهدف التضخم وهو 2% خلال عامين، بهدف إخراج الاقتصاد من المناخ الانكماشي الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من عقد.

مع ذلك، لم يقترب معدل التضخم حتى من الهدف المحدد منذ ذلك الحين.

وعلاوة على ذلك، أخفقت حكومة آبي في التعامل مع قضية نقص العمالة. وقد بلغت نسبة الذين يعملون بصورة مؤقتة أو بدوام جزئي، و يتلقون أجورا زهيدة في معظم الأحوال، 3ر36% في شهر تموز/يوليو الماضي، مقارنة بـ 3ر35% في كانون ثان/يناير 2013.

وبسبب التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تشطب الشركات مئات الآلاف من الوظائف المؤقتة شهريا منذ آذار/مارس الماضي. وفي تموز/يوليو الماضي، انخفض عدد الذين يعملون بصورة مؤقتة أو بدوام جزئي بواقع 3ر1 مليون شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 4ر20 مليون شخص.