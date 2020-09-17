الثقافة تناقش «دور المرأة المصرية في توجيه الطاقة السكانية»

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافة والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "دور المرأة المصرية فى توجيه الطاقة السكانية" بقاعة مجلس مدينة القصير، وأكدت نجاة خضر على أن ظاهرة تجهيل المرأة من أكثر القضايا التي انتشرت في فترة ما في المجتمعات المتأخرة، ذلك ما يسعى إليه أعداء الحضارة والتقدم، حيث تهتم المرأة بتوافه الأمور عن القضايا المفصلية التي تهم كافة الأفراد، ومن هنا فإن ظاهرة انعدام الثقافة العامة لدى المرأة نجدها متفشية إلى مدي بعيد في مثل هذه المجتمعات، التي لا تلقي بالاً لتفعيل دور المرأة، وتعليمها، وتثقيفها، أو تسليحها بالأسلحة المعرفية التي تمكنها من إدراك ما يجري حولها.

اقيمت ببيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "الديمقراطية في توجيه الفكر الحر" بمناسبة اليوم الدولى للديمقراطية حاضرتها أسماء كامل، مؤكدة أن الديمقراطية تتيح لنا فرصاً في المشاركة الفعالة والمساواة في التصويت والحصول على فهم مستنير وتجنب الاستبداد، كما تضمن لمواطنيها عدداً من الحقوق الأساسية، ومدىً واسعاً للحرية الشخصية، كما تعمل الحكومة الديمقراطية على إتاحة الفرصة القصوى للأشخاص لممارسة حرية تحقيق الذات، ثم تطرقت لمفهوم الفكر الحُر،الذى يُشير إلى الفكر القائم على عدم أخذ الأمور الحياتية كمسلمات، ومحاكاة العقل والتفكير السليم الناقد للأمور، والذي ينظر إلى جوهر وأعماق الأشياء، بل يبحث وراء الأسباب المباشرة وغير المباشرة.

تمت مناقشة كتاب الامثال عند العرب "قصة مثل" ببيت ثقافة سفاجا حيث أشار جمال اسماعيل الى المثل عند العرب،الذى له مورد ومضرب، فالمورد هو الأصل، والمضرب هو الحكاية التى تتشابه فى مضمونها وملابساتها مع أصل المثل ولا يخلو اى شعب من الشعوب من أمثلة تعكس ثقافة وعادات وأسلوب حياة هذه الشعوب، وأضاف أن أول من ضرب المثل هم العرب قديما فى العصر الجاهلي، كما ظهرت حديثاً مراجع وكتب تصنف هذه الأمثال وتفند أصل المثل وحكايته

عرضت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا فيلم تسجيلي بعنوان "مستقبل مشرق" والذي يرصد أبرز وأهم المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة، وتفاصيل تلك المشروعات وحجم العمل والإنجاز الذي تحقق خلال الفترة السابقة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتحدث الفيلم عن تطوير الموانى، والمدن العمرانية الجديدة، والمشاتل الزراعية، والكبارى والمحاور الجديدة، والمزارع السمكية، وتطوير آبار النفط والوقود وتطوير المستشفيات.

نفذ قصر ثقافة أبورماد محاضرة بعنوان "أهمية تكاتف مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب والتطرف" حاضرها محمود أحمد جاد المولى مؤكداً على أن الإرهاب والتطرف وجهان لعملة واحدة، ثم عرف الإرهاب بأنه نوع من العنف السياسي، حيث يتضمن الاستهداف المتعمد للمدنيين والعسكريين بهدف إضعاف الدولة وتحقيق أغراض معينه، والتطرف هو تبني أو التمسك بأفكار وايدولوجيات ومعتقدات متشدده، ثم ذكر المؤسسات التي لها دور في مناهضة ومحاربة التطرف والإرهاب للقضاء عليه ودور كل مؤسسة، موضحاً أضرار الإرهاب والتطرف علي الأفراد والدولة.

قدم بيت ثقافة سفاجا ورشة فنيه اونلاين باستخدام ورق الفوم لعمل عرائس مع مدربة الورشة نورهان محمد.