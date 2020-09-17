حاكم ولاية نيجيرية يوافق على قانون لمعاقبة المغتصبين بالإخصاء والإعدام

وافق حاكم ولاية نيجيرية على قانون يفرض عقوبات الإخصاء والإعدام لبعض المغتصبين المدانين.

قال ناصر الرفاعي، حاكم ولاية كادونا غربي البلاد، في بيان نُشر على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، إن الجناة الذكور الذين يغتصبون ضحية أقل من 14 عاما سوف يواجهون الإخصاء الجراحي وعقوبة الإعدام.

وبحسب البيان، سوف تواجه النساء حال إدانتهن بالاغتصاب أيضا الاستئصال الجراحي لقناتي فالوب بالإضافة إلى عقوبة الإعدام.

وجاء في البيان أنه سيتم الحكم على المغتصبين المدانين لضحايا أكبر من 14 عاما بالسجن مدى الحياة بالإضافة إلى الإخصاء أو استئصال قناتي فالوب.

ولا توجد إحصاءات رسمية لحالات الاغتصاب في نيجيريا، لكن تقريرا صادرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 2015 وجد أن واحدة من كل أربع فتيات وواحدا من كل 10 فتيان يتعرضون للعنف الجنسي قبل سن 18 عاما.

ويشار إلى أن القانون الجديد في ولاية كادونا، التي تعتبر محافِظة، هو الأكثر صرامة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وفي بقية ولايات نيجيريا الـ36، يواجه المغتصبون أحكاما تتراوح بين السجن 12 سنة والسجن مدى الحياة ، لكن لا توجد ولاية أخرى تطبق عقوبة الإخصاء.