 محافظ الوادي الجديد يلتقي شباب الفوج الأول لبرنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يلتقي شباب الفوج الأول لبرنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية

محمد الزملوط
محمد الزملوط
عمرو بحر
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 6:32 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 6:32 ص

التقي اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شباب الفوج الأول من برنامج أهل مصر للمحافظات الحدودية لمركزي الخارجة وباريس ، بإستاد الخارجة الرياضي ، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 14 إلي 17 سبتمبر الجاري ، بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
وأجري الزملوط مع الشباب حوار مفتوح أستمع فيه إلي أهم مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم، كما أستعرض أبرز الإنجازات التي تمت علي ارض المحافظة وجهود الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة تعود في الأساس بالنفع علي أبناء المحافظة .
يذكر بأن البرنامج يشمل عدد 8 أفواج لجميع مراكز المحافظة عدد الفوج الواحد 120 يتم اختيار عدد 29 من المتميزين من كل فوج لتنظيم عدد 16 رحله لهم إلي محافظات القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء خلال الفترة من 24 سبتمبر 2020 حتي 15 يونية 2021 .


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