الصحة العراقية: تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن عدد حالات الشفاء بلغت 4214 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات 80 حالة.