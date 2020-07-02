 الصحة العراقية: تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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الصحة العراقية: تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 2:40 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 2:40 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن عدد حالات الشفاء بلغت 4214 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات 80 حالة.

 


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