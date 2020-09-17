تحرير 9 محاضر مخالفة لجزارين وأصحاب مخابز مخالفة بمنيا القمح في الشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال بيان صادر عن ديوان عام المحافظة، اليوم الخميس، إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين منيا القمح، بالتنسيق مع الطب البيطري، حملة تموينة للمرورعلى المخابز والمحلات العامة بالمدينة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر وقرارات مخالفة لعدد من المخالفين، بينها 4 محاضر لجزارين بشأن الذبح خارج السلخانة والمجازر الحكومية، فيما تم التحفظ على 60 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر.

كما ضمت المخالفات 5 مخابز بلدية، فيما تنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وعدم نظافة أدوات العجين.