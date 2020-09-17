ساوث ويست للطيران تمنع تحليق 130 طائرة بوينج بسبب تناقضات في بيانات الوزن

منعت شركة ساوث ويست أيرلاينز الأمريكية الجوية 130 طائرة بوينج 737 – 800 من الطيران بعدما اكتشفت تناقضات في بيانات أوزان الطائرات.

وتتوقع شركة الطيران بعض التأجيلات والإلغاءات في الرحلات بينما تعيد ضبط البرنامج لإدخال الأوزان الصحيحة، حسبما قالت في بيان عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس لوكالة بلومبرج للأنباء. ومن المتوقع أن يكون أثر ذلك على العمليات ضئيلا

وقالت الشركة إنها توقف تلك الطائرات بدافع الحذر.

ويجب أن تحسب شركات الطيران وزن كل طائرة قبل الإقلاع وتستخدم المقاييس لتحديد سرعة الإقلاع وضمان التشغيل الآمن للطائرة.

كانت ساوث ويست قد أصدرت سابقا غرامة مقترحة بقيمة 9ر3 مليون دولار لخرق الأوزان من جانب هيئات تنظيم الطيران الأمريكية لتسيير، بحسب المزاعم، آلاف الرحلات بتقديرات أوزان غير دقيقة لطائراتها.