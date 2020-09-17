وصول أولى رحلات الطيران الشارتر من أرمينيا إلى شرم الشيخ

استقبلت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أولى رحلات الطيران المنخفض التكاليف من أرمينيا وعلى متنها 70 سائحًا، منهم 10 من ممثلي وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا.

يأتي ذلك في إطار استئناف رحلات الطيران من أرمينيا إلى مصر بدءًا من اليوم، بواقع رحلتين أسبوعيًا وذلك بالتنسيق مع شركة Air Cairo.

وقام مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال السائحين والترحيب بهم وتقديم كافة التسهيلات والهدايا التذكارية لهم.

من جانبهم، أشاد ممثلو وسائل الإعلام السياحي بأرمينيا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ، كما أعربوا عن سعادتهم بحسن الاستقبال والترحيب بهم منذ لحظة وصولهم لمدينة شرم الشيخ، لافتين إلى أنهم سينقلون كل هذا إلى شعبهم من خلال كتاباتهم ورسائل الطمأنينة ليتخذ المواطنون الأرمن قرار السفر خاصة إلى مدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد أجرى زيارة خاطفة، أول أمس، إلى العاصمة الأرمينية يريفان، أثناء توجهه إلى العاصمة الجورجية تبليسي لحضور الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

والتقى وزير السياحة والآثار، خلال المجلس التنفيذي، مع أكثر من 30 من مسئولي كبرى منظمي الرحلات والشركات السياحة، وممثلي وسائل الإعلام ووكالات الأنباء؛ حيث استعرض تجربة مصر الناجحة في استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف حركة السياحة الوافدة إليها.