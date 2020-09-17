 نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا مدارس - بوابة الشروق
الخميس 17 سبتمبر 2020 9:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا مدارس

أميرة محمدين:
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 9:43 م

افتتح المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن المحافظ اللواء شريف بشارة
معرض أهلا مدارس والذى أقيم بأرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال وجامعة قناة السويس ومديرية التموين والمحافظة وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد.

يشارك بالمعرض 28 عارضا من الغرفة التجارية و75 عارضة من سيدات الأعمال وعارضين من جامعة قناة السويس ويضم جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والتى تباع بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 25 إلى 35% للتخفيف عن المواطنين ومحاربة الغلاء.

حضر الافتتاح اللواء ياسر نشأت ، مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك