نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا مدارس

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افتتح المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، نيابة عن المحافظ اللواء شريف بشارة

معرض أهلا مدارس والذى أقيم بأرض المعارض بمركز شباب الشيخ زايد بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية الأمن والمجلس الاقتصادى لسيدات الأعمال وجامعة قناة السويس ومديرية التموين والمحافظة وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد.

يشارك بالمعرض 28 عارضا من الغرفة التجارية و75 عارضة من سيدات الأعمال وعارضين من جامعة قناة السويس ويضم جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والتى تباع بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 25 إلى 35% للتخفيف عن المواطنين ومحاربة الغلاء.

حضر الافتتاح اللواء ياسر نشأت ، مدير أمن الاسماعيلية والمهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.