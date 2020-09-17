مرشحين باتوا أمام المحكمة للفوز بأفضل الرموز وأول الأرقام

شهدت محكمة المنيا الابتدائية اليوم الخميس زحاما شديدا، في اليوم الأول للتقدم لانتخابات مجلس النواب؛ ما اضطر المحكمة إلى وقف التقديم ودخول المتقدم برقم السداد في الخزينة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت اللجنة القضائية للانتخابات بالمنيا برئاسة المستشار عبدالرحمن مرزوق، تلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس النواب، منذ الصباح الباكر ، حيث تكدس المرشحين أمام مبنى المحكمة الابتدائية قبل ساعات من الموعد الرسمي لفتح باب الترشح في محاولة للحصول على ترتيب ورمز أفضل بقائمة المرشحين، فيما أعلن بعضهم أنه بات أمام باب المحكمة.

وضمت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المستشار عبدالرحمن هارون المفتش القضائي الأول والمستشار أبو الوفا عيسى المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا والمستشار أحمد أبو الليل مجلس الدولة والمستشار وليد فهمي هيئة قضايا الدولة والمستشار محمد مصطفى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمنيا.

وشهد مجمع محاكم المنيا تواجدا أمنيا مكثفا بقيادة اللواء محمد ضبش مساعد مدير أمن المنيا والمقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا.