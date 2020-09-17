السراج يعلن نيته تسليم مهامه في آخر أكتوبر المقبل

(د ب أ)

أعلن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى عن رغبته فى تسليم مهمه بنهاية الشهر المقبل.

وقال السراج في كلمة متلفزة مساء اليوم الأربعاء :أعلن للجميع رغبتى الصادقة تسليم مهامى فى موعد أقصاه آخر شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل".

وأضاف في كلمته التي وجهها عبر قناتي ليبيا الوطنية وليبيا الرسمية إنه "منذ توقيع الاتفاق السياسي في الصخيرات في كانون أول/ديسمبر 2015 سعينا بما نملك بإحداث أكبر توافق ممكن بين الأطراف الموجودة على الساحة السياسية الليبية، لم يكن يشغلنا منذ ذاك الوقت سوى العمل على توحيد مؤسسات الدولة حتى تتمكن من تقديم خدماتها بالشكل اللائق للمواطن الكريم".

وتابع"لقد كان المناخ السياسي والاجتماعي ولا زال يعيش حالة اصطفاف واستقطاب حادين جعل كل المحاولات الهادفة لإيجاد تسويات سلمية نحقن بها الدماء ونحافظ بها على نسيجنا الاجتماعي المهدد بالتمزق أكثر وأكثر، جعل كل هذه المحاولات شاقة وفي غاية الصعوبة كما كانت ولا زالت بعض الأطراف المتعنتة تصر على تعميق هذه الاصطفافات وتراهن على خيار الحرب لتحقيق أهدافها غير المشروعة، الأمر الذي تفطنا لها مؤخراً وجعلنا نقدم الكثير من التنازلات لقطع الطريق على هذه الرغبات الآثمة لإبعاد شبح الحرب ولكن دون جدوى مع كل أسف".

وأضاف"عندما فرضت الحرب على العاصمة في محاولة لإجتياحها والاطاحة بالسلطة المدنية الشرعية كان لابد من خوضها، فواجهنا هذه الآلة الحربية المدعومة خارجياً بكل حزم وحسم وكان موعدنا مع النصر بفضل الله وبفضل ثوارنا رجال جيشنا البواسل".

وقال "لعله من الواجب أن نذكر في هذا السياق أن الحكومة لم تكن تعمل في أجواء طبيعية أو شبه طبيعية منذ تشكيلها بل كانت تتعرض كل يوم إلى المكائد والمؤامرات داخلياً وخارجياً، كما كانت هناك أطراف تعمل على عرقلتها بشكل لافت ومتكرر الأمر الذي جعلها تواجه الصعوبات والعراقيل الجمة في أداء واجباتها على النحو الأمثل".

وأوضح "هذه هي الحقيقة وهو ليس تهرباً من المسؤولية وإنما إقرارا للواقع وهذا هو المناخ الذي صاحب عمل الحكومة من يومها الأول، ولقد آثرنا الصمت لفترة طويلة لسبب وحيد وهو رغبتنا الصادقة لإحتواء الجميع والتوصل لتوافقات مرضية علنا نستطيع من خلالها بالبلاد الحبيبة إلى شاطئ الأمان".

وتابع "لقد مددت يدي إلى كل الليبيين أتوافق معهم أو أختلف معهم من أجل حقن الدماء والتوافق على مستقبل ليبيا فلم أقصي أحداً، ولم أعادي أحدا فشنت الحروب والحملات العالمية الممنهجة تخويناً وتكفيراً وتحقيراً ولقيت في سبيل ذلك أذى كثيراً، وترفعت عن الرد تغليباً لمصلحة ليبيا والشعب الليبي، على هذا الأساس كانت كل تحركاتنا ووفق نية الإصلاح ولم الشمل كان عملنا طيلة هذه الفترة فكانت اجتهاداتنا تتراوح ككل البشر بين الصواب والخطأ".

وأضاف "اليوم ونحن نشهد اللقاءات والمشاورات بين الليبيين التي ترعاها الأمم المتحدة نعلن ترحيبنا بما تم إعلانه من توصيات مبدئية مبشرة ننظر إليها بعين الأمل والرجاء بأن تكون فاتحة خير لمزيد من التوافق والاتفاق ونشد على أيدي الجميع لإنجاز المزيد من التفاهمات المطلوبة".

وقال "لقد أفضت هذه المشاورات الأخيرة إلى الاتجاه نحو مرحلة تمهيدية جديدة لتوحيد المؤسسات وتهيئة المناخ لعقد انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة وعلى الرغم من قناعتي بأن الانتخابات المباشرة هي أفضل الطرق للوصول إلى حل شامل ولكنني سأكون داعماً لأي تفاهمات أخرى غير ذلك".

وتابع"ومن موقعي هذا فإنني أدعو لجنة الحوار ، وهي الجهة المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى أن تضطلع لمسؤوليتها التاريخية في الإسراع بتشكيل هذه السلطة حتى نضمن جميعاً انتقال السلمي والسلس للسلطة متمنياً لهم النجاح والتوفيق والسداد بعون الله".

واختتم السراج قائلا "وبهذه المناسبة أعلن للجميع رغبتي الصادقة فعلاً بتسليم مهامي إلى السلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر القادم على أمل أن تكون لجنة الحوار بالفعل استكملت أعمالها واختارت مجلس رئاسي جديد واختارت وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم المهام إليه وندعو لهم بالتوفيق إن شاء الله، وهذا كله كما ورد في مخرجات مؤتمر برلين التي تمت المصادقة عليه في مجلس الأمن".