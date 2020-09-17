وزيرة الدفاع الألمانية ترحب بالتعاون العسكري مع فرنسا

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أبدت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت-كرامب كارنباور الاستعداد للتعاون مع فرنسا في مجال النقل الجوي العسكري.

وجاء ذلك خلال زيارة الوزيرة الاتحادية اليوم الخميس مع نظيرتها الفرنسية فلورنس بارلي لقاعدة إفرو الجوية في منطقة نورماندي الواقعة شمال غربي فرنسا، حيثما يتم إنشاء سرب نقل جوي ألماني-فرنسي يشمل عشر طائرات من طراز "سي-130 جيه هيركوليز".

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية على "تويتر" أنه سيتعاون هناك جنود وجنديات من كلا البلدين اعتبارا من العام القادم.

ومن المتوقع أن تزور الوزيرتان بعد ظهر اليوم الخميس شركة "آير باص" للدفاع والفضاء في منطقة مانشينج بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. وسوف يتم هناك تناول مشروع التسليح المشترك بمقاتلة أوروبية. ويتعلق الأمر في المشروع الذي تشارك فيه إسبانيا أيضا باستثمارات تقدر بمليارات اليورو.