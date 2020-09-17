 جيش أوغندا يبحث عن أكثر من 200 سجين بعد هروبهم من سجن بشمال شرق البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش أوغندا يبحث عن أكثر من 200 سجين بعد هروبهم من سجن بشمال شرق البلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 3:04 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 3:04 م

أعلن جيش أوغندا اليوم الخميس أنه يستخدم مروحية ودوريات المشاة الراجلة للبحث عن أكثر من 200 سجين، هربوا من سجن بشمال شرق أوغندا.

وكان 219 سجينا قد هربوا من سجن بالقرب من بلدة مورتو، على بعد 500 كيلومتر من العاصمة كامبالا أمس الأربعاء، وقاموا باقتحام مستودع وصادروا أسلحة، وذلك بحسب ما قاله بيتر موجيشا المتحدث باسم الجيش في المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وأضاف أن جنديا وثلاثة سجناء لقوا حتفهم أثناء تبادل إطلاق النار، في حين تم إلقاء القبض على سبعة سجناء أخرين.

وقال موجيشا "لقد فقدنا أحد جنودنا، عندما رد هؤلاء الأشخاص بإطلاق النار خلال العملية. نحن نطاردهم ونستخدم مروحية لإرشاد القوات الراجلة".

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