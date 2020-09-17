أقلعت أول طائرة برمائية صينية الصنع من فوق سطح مياه «البحر الأصفر» بالقرب من شاطئ مدينة تشينغداو في أواخر يوليو الماضي، في رحلة تجريبية استغرقت نحو 31 دقيقة قبل أن تعود لتحط بسلاسة فوق صفحة الماء.



وأضاف تقرير قناة «الغد» أن «التنين» تعد أكبر طائرة برمائية في العالم من دون منازع، إذ يضارع حجمها حجم طائرة «بوينت 737»، بطولها البالغ 37 متراً وباع جناحيها الممتد 39 متراً، وارتفاعها الذي يتجاوز 12 متراً.



وتشكل «التنين»، حسب موقع «بوبيولار ميكانيكس»، جزءاً من برنامج الصين المستمر والدؤوب لاقتحام صناعة الطيران، بدءاً من الطائرات التجارية إلى مقاتلات الجيل الخامس وصولًا إلى الطائرات المسيرة من دون طيار.



يمكن لـ«التنين» أن تحمل على متنها 50 راكباً أو نقل 12 طناً من الحمولات المختلفة، لمسافة تصل إلى 4320 كيلومتراً من دون توقف. وتبلغ سرعتها القصوى 560 كيلومتراً بالساعة، ويرتفع سقف تحليقها إلى ستة آلاف متر، وهي تقلع وتهبط من على المدارج البرية مثل أي طائرة تقليدية، أو تنطلق بسلاسة من على المسطحات المائية بفضل العوامات المتدلية تحت أجنحتها.



وأقلعت من فوق مدرج بري في 24 ديسمبر 2017، ومع اكتمال نجاح التجربتين البرية والمائية أصبحت الطائرة «كولونغ AG600»، أو «التنين» باللغة الصينية، جاهزة للإنتاج المتسلسل لدى خطوط إنتاج مصانع شركة «أفيك» وتلبية سجل الطلبات الطويل من قبل العديد من العملاء.





