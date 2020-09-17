مبعوث أمريكي يصل اليوم إلى تايوان رغم معارضة الصين

يصل مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إلى تايبيه، وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين بشأن تايوان، بما في ذلك سلسلة من الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن كيث كراش، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، سيكون ثاني مسؤول أمريكي كبير يزور تايوان خلال الشهرين الأخيرين بعد زيارة قام بها وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار في آب/أغسطس.

واحتجت الصين على الزيارة، وحثت واشنطن على التوقف عن كافة صور التبادل الرسمي مع تايبيه لتجنب إلحاق أضرار جسيمة بالعلاقات الصينية الأمريكية.