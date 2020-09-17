مناقشة بين التنظيم والإدارة والقومي للمرأة لتنفيذ توجيه الرئيس بدراسة وضع المرأة أثناء العام الدراسي الجديد

قام الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الخميس، بزيارة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محوكم يراعى الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعايه أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.. مشيرا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.

وأضاف أنه عقد اجتماعا صباح اليوم للمعنيين والمختصين بالجهاز وتم الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.

من جانبها، تقدمت الدكتورة مايا مرسي بأسمى معانى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا التى ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها تزامناً مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.