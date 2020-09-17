ضبط نص طن لحوم فاسدة لتصنيع الحواوشي لأحد المحلات بدمياط

شن مكتب مباحث تموين دمياط، برئاسة المقدم أحمد عبدالباقي، والقوة المرافقة له، حملة مكبرة على المحال والمطاعم، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري بدمياط، لضبط اللحوم الفاسدة والغيرصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتجهيز اللحوم المصنعة والحواوشي بشطا، ويقوم بتجهيز كمية كبيرة من الحواوشي وزنها 500 كيلو من اللحوم المصنعة، لأحد محال الحواوشي الشهيرة بمنطقة الشهابية، بمدينة دمياط لبيعها للمواطنين، وتبين ان الكمية المضبوطة من اللحوم المصنعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر وهناك تغير في خواصها الطبيعية، و تم التحفظ على الكمية المضبوطة .

تحرر محضر يحمل رقم 11486 جنح مركز دمياط، وتم العرض على النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.