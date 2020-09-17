تقارير: أمر بالقبض على ضابطي شرطة متهمين بقتل رجل وإشعال أعمال شغب

ذكرت وسائل إعلام محلية في كولومبيا، اليوم الخميس، أن قاضيا أصدر أمرا بالقبض على ضابطي شرطة متهمين بقتل رجل، في قضية أثارت أعمال شغب واسعة النطاق الأسبوع الماضي.



وقالت شبكة كاراكول التليفزيونية وصحيفة إل تيمبو اليومية إنه من المنتظر أن توجه للضابطين تهمة القتل الخطير والتعذيب.



وأظهر مقطع فيديو نشر أمس الأربعاء الضابطين وهما يقيدان طالب حقوق يدعى خافيير أوردونيز على الأرض ويصعقانه بمسدس صاعق في العاصمة بوجوتا في الليلة السابقة.



واقتيد الرجل /46 عاما/، الذي اتهمه الضابطان بانتهاك قيود الحد من تفشي فيروس كورونا، حينئذ إلى قسم الشرطة، وترددت مزاعم بأنه تعرض للضرب حتى الموت.



وتسببت القضية في احتجاجات شابتها أعمال عنف على مدار عدة أيام، حيث تعرضت العشرات من أقسام الشرطة للاعتداء وجرى إضران النيران بها في كثير من الأحيان. كما تعرضت حافلات وبنوك ومتاجر للاعتداء وأعمال نهب، واشتبك متظاهرون مع الشرطة.



ووردت تقارير بمقتل 13 شخصا وجرح المئات. وقدمت الحكومة وقوات الشرطة اعتذارا لمقتل أوردزنيز، مع نفي إصدار الشرطة أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين خلال الاضطرابات.