جونسون يدرس تقليص ساعات عمل الحانات للسيطرة على تفشي كورونا

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس بأنه يدرس تقليص ساعات عمل الحانات وفرض المزيد من تدابير الإغلاق للسيطرة على الارتفاع المسجل في الإصابات الجديدة بكورونا.

وقال لصحيفة "ذا صن" الشعبية إنه يريد تجنب فرض إغلاق عام آخر، وسط تكهنات بأنه قد يفرضه من جديد إذا ما استمرت الإصابات في الارتفاع.

وأشار إلى أنه يمكن إصدار أوامر بإغلاق الحانات مبكرا، مشيرا إلى "الماضي" عندما كان يتعين إغلاقها بحلول الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وقال جونسون للصحيفة "هذا خيار، سننظر فيه".

وأضاف :"الشيء المهم الآن هو أنني لا أرغب في الدخول في إغلاق واسع النطاق مرة أخرى من شأنه أن يتسبب في توقف الأعمال".

وحذر جونسون من أنه مضطر لاتخاذ إجراءات "صارمة"، بما في ذلك تحديد التجمعات بستة أشخاص لمعظم صور التجمعات، حتى يتسنى للعائلات الاستمتاع بأعياد الميلاد نهاية العام.

وسجلت بريطانيا أمس ما يقرب من أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي منذ آذار/مارس إلى نحو 378 ألفا.

كما سجلت البلاد إجمالا أكثر من 41500 وفاة مرتبطة بالفيروس، وهو الأعلى في أوروبا.