تسجيل 2139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جمهورية التشيك

كشفت بيانات وزارة الصحة التشيكية، تسجيل 2139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهى المرة الأولى التي يتجاوز فيها الارتفاع اليومي حاجز الألفين حالة.

وذكر "راديو براغ الدولي"، اليوم الخميس، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ارتفعت إلى 41 ألفا و32 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 482 حالة.

وكان فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.