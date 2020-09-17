علق أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، على فوز فريقه أمام الجونة في المباراة التي أقيمت أمس في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت": "سعداء بالفوز على الجونة، هو فريق قوي ويتميز بالسرعة ويملكون الكثير من الحلول داخل الملعب".

وأكمل: "اللاعبون كانوا أذكياء ومنظمون في تنفيذ التعليمات الفنية لنهاية المباراة".

وعن طموحاته مع نادي سموحة، أجاب: "الأمر صعب الموسم الحالي، وهناك فرق كبيرة ترغب في تجنب الهبوط، سأفعل كل ما بوسعي لإنهاء مسابقة الدوري في مركز جيد".

وتولي سامي، المهمة الفنية لسموحة خلفا لحمادة صدقي، وقاد الفريق السكندري في مواجهتي الزمالك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاث أهداف لمثلها، ولقاء الجونة الذي حسمه لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف.