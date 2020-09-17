تراجع عدد ركاب الطائرات في أمريكا

أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة إلى 577847 راكبا، مقابل 15ر2 مليون راكب خلال اليوم نفسه من العام الماضي مما يعني انخفاض العدد بنسبة 70% سنويا.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن عدد ركاب الطائرات أمس كان أكبر بنسبة 11% عن اليوم السابق.



في الوقت نفسه، تراجع متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13% عن المتوسط في الأسبوع السابق.



وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال السبعة أيام الماضية 677106 ركاب، مقابل متوسط قدره 27ر2 مليون راكب خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



يذكر أن صناعة الطيران والنقل الجوي في الولايات المتحدة من أشد القطاعات الاقتصادية تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أوقفت أغلب شركات الطيران معظم طائراتها منذ تفجر الجائحة في مارس الماضي.