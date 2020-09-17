وزير الاتصالات: مصر في المركز الـ91 عالميا من حيث سرعة الإنترنت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن رقمنة الخدمات في مصر جزء من توجه كبير يشمل الخدمات الحكومية، وتدريب الشباب ومساعدتهم على إيجاد فرصة عمل بالوسائل الرقمية.

وأضاف طلعت، خلال برنامج «المصري أفندي»، مع الإعلامي أحمد سالم، على قناة «القاهرة والناس»، «أي شاب أيا كانت دراسته، يستطيع التقدم إلى مبادرة الرقمنة، ليس هناك أي اختبار، ولكن الرغبة تمكنه من الانضمام»، قائلًا إن الشخص يستطيع الدخول في أي وقت يفضله.

وتابع: «يتخرج هذا الشخص، فتقوم احدى الشركات المتعاونة معنا تساعده في إيجاد فرص عمل، والميزانية التي أعلنت ستنفق في المواد التعليمية، ونفقة المتخصصين الذين سيساعدون في تعليم الدارسين، فهناك محتوى يساعد الشباب على كتابة السيرة الذاتية cv، وفن المفاوضة، وغيرها من متطلبات سوق العمل».

واستطرد طلعت، أن «الإلمام باللغة الإنجليزية، يكفي لدخول مبادرة الرقمنة، وليس إتقان اللغة نفسها»، مشيرا إلى أن شبكات الإنترنت استوعبت العمل والدراسة عن بعد، الفترة الماضية والتي شهدت جلوس الكثيرين في المنازل.

وأكد فيما يتعلق بجامعة مصر المعلوماتية، بأنها أول مجموعة مصرية معلوماتية تتشارك مع كليات مرموقة، لتقديم الخدمات، مضيفًا: «تعاقدنا مع جامعات مصنفة عالمية، والتعليم بالجامعات اليابانية، سيكون على أعلى مستوى».

وأردف طلعت، أن حياة المواطن المصري ستختلف خلال الفترة المقبلة بسبب «التحول الرقمي» الذي سيشمل الكثير من الخدمات للمواطن المصري، سواء القادرين على التعامل مع المنصة الرقمية، أو مكاتب البريد.

وعن قوة سرعة الإنترنت، أوضح أن شركات عالمية قالت إن السرعة في مصر تتقدم بشكل ملحوظ، مختتمًا: «نعمل دوما على تحسين الخدمة، فمصر أصبحت الـ 91 على مستوى العالم، والعبرة ليست بالسرعة، ولكن سهولة الحصول على الخدمة، فنحن لسنا في سباق، ومع ذلك قفزنا عدة مراكز».