اختبارات للحكام المصريين قبل المشاركة في كأس العالم لليد 

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أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم اختبارات لحكامها، من أجل المشاركة في كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، المقرر إقامتها في مصر مطلع يناير المقبل.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار الاستعدادات الكبيرة التى تجريها اللجنة المنظمة لبطولة العالم، حيث تم إقامة الاختبارات في مقر قاعة الاجتماعات بمجمع الاتحادات وتم اختبار حكام "مسجل وميقاتي".

وشارك فى الاختبارات 70 حكما من جميع مناطق كرة اليد بمحافظات مصر حيث أجريت الاختبارات في وجود كابتن تامر فكرى رئيس لجنة الحكام باتحاد اليد.

وقال تامر فكري انه سوف يتم اختيار 28 حكما من المتقدمين الذين خاضوا الاختبارات وسوف يتم الاعلان عن نتائج الاختبارات بعد اعتمادها مباشرة.

واتم فكري انه سوف يتم اعداد و تدريب الحكام الناجحين فى الاختبار، ببرنامج اعداد خاص خلال الفترة القادمة استعدادا للبطولة العالمية.