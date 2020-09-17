 اختبارات للحكام المصريين قبل المشاركة في كأس العالم لليد  - بوابة الشروق
الخميس 17 سبتمبر 2020 1:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

اختبارات للحكام المصريين قبل المشاركة في كأس العالم لليد 

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 1:16 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 1:16 م

أجرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة اليد، اليوم اختبارات لحكامها، من أجل المشاركة في كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، المقرر إقامتها في مصر مطلع يناير المقبل.

وتأتي هذه الاختبارات في إطار الاستعدادات الكبيرة التى تجريها اللجنة المنظمة لبطولة العالم، حيث تم إقامة الاختبارات في مقر قاعة الاجتماعات بمجمع الاتحادات وتم اختبار حكام "مسجل وميقاتي".

وشارك فى الاختبارات 70 حكما من جميع مناطق كرة اليد بمحافظات مصر حيث أجريت الاختبارات في وجود كابتن تامر فكرى رئيس لجنة الحكام باتحاد اليد.

وقال تامر فكري انه سوف يتم اختيار 28 حكما من المتقدمين الذين خاضوا الاختبارات وسوف يتم الاعلان عن نتائج الاختبارات بعد اعتمادها مباشرة.

واتم فكري انه سوف يتم اعداد و تدريب الحكام الناجحين فى الاختبار، ببرنامج اعداد خاص خلال الفترة القادمة استعدادا للبطولة العالمية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك