ترامب يواجه مزاعم جديدة بالاعتداء الجنسي قبل أسابيع من الانتخابات

قالت عارضة أزياء سابقة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسها وقبلها بالقوة في عام 1997 خلال بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، في ادعاء جديد بالاعتداء الجنسي ضد الرئيس قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من نوفمبر.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت آمي دوريس في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحادث وقع خارج حمام مربع كبار الزوار الخاص بترامب في البطولة.

وقالت الصحيفة إن والدة دوريس وأصدقاءها ومُعالِجة أكدوا الرواية، حيث كانت أبلغتهم بأعمال ترامب المزعومة عقب حدوثها مباشرة وخلال السنوات التي تلت الواقعة.

وقالت جينا إليس، المستشارة القانونية لحملة ترامب إن "المزاعم كاذبة تماما"، مضيفة "سوف ندرس كل الوسائل القانونية المتاحة لتحميل الجارديان المسؤولية لنشرها الخبيث لهذه القصة التي لا أساس لها من الصحة. إن هذه مجرد محاولة أخرى بائسة للهجوم على حقوق الرئيس ترامب قبل إجراء الانتخابات".