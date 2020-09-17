بيلاروس تغلق حدودها مع ليتوانيا وبولندا

أفادت وكالة بيلتا البيلاروسية الرسمية، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو أغلق الحدود الغربية للبلاد مع عضوتي الاتحاد الأوروبي ليتوانيا وبولندا.



وبالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز قوة حماية الحدود على الحدود مع أوكرانيا. وقال لوكاشينكو /66 عاما/: "نحن مضطرون لسحب القوات من الشوارع".



وعلق المئات من اليهود الأرثوذكس المتدينين الراغبين في أداء زيارة دينية إلى موقع مقدس في وسط أوكرانيا بمناسبة رأس السنة اليهودية الجديدة على الحدود بسبب حظر الدخول الذي فرضته كييف لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقال الرئيس البيلاروسي في منتدى للمرأة لمواطني الدول المجاورة الثلاثة: "أوقفوا السياسيين الطائشين لديكم، لا تدعوهم يطلقون العنان للحرب".