ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول الأمن الغذائي في السودان

قال السفير عماد طارق الجنابي رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، إن هناك ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول الأمن الغذائي في الخرطوم قريبا.

والتقى الدكتور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم في الخرطوم، مع السفير عماد الجنابي، لبحث ترتيبات عقد المؤتمر.

وأوضح السفير الجنابي، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث القضايا التي تهم السودان باعتبار أنه من الدول التي تمتلك مقومات وموارد هائلة تمكنه من تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي وإفريقيا.

وأشار إلى أنه تم عقد مؤتمر في السودان مؤخرا تحت شعار "تطبيق المزارع السوداني"، وبعد نجاح هذا المؤتمر تم التواصل مع عدة دول، حيث أبدت ترحيبها واستعدادها لتنشيط هذا التطبيق إنطلاقاَ من السودان.