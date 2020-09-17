مسؤول أمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترى أن قطر دولة خليجية أخرى من المحتمل أن تكون مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الزخم الناجم عن جهودها من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وقال تيم ليندركينج، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء مع الصحفيين عبر الهاتف اليوم الخميس: "إن لدى قطر سجل حافل من العمل مع إسرائيل، ونعتقد أنه سيحملهم في النهاية إلى التوصل إلى اتفاق أوسع مع الإسرائيليين."

وأضاف ليندركينج: "نعتقد أن هناك الكثير للبناء عليه، وستتحرك كل دولة بوتيرتها الخاصة بشأن التطبيع، وبما يتفق مع معاييرها الخاصة، ولكننا نتوق إلى أن يحدث هذا عاجلا وليس آجلا"، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأكد الدبلوماسي الأمريكي أن بلاده تريد من جميع دول الخليج الوصول لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في نهاية المطاف.

وكانت دبلوماسية قطرية بارزة أكدت قبل يومين أن بلادها لن تنضم للإمارات والبحرين في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل "إلا إذا تم حل الصراع مع الفلسطينيين".

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مقابلة مع "بلومبرج" للأنباء: "لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع، وبالتالي لا يمكن أن يكون هو الحل.. يدور جوهر هذا الصراع حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون.. هناك أفراد يعيشون بلا دولة، يعيشون تحت الاحتلال".

وحول ما إذا كانت هناك ضغوط من جانب الولايات المتحدة على بلادها في هذا الشأن، قالت الخاطر:"علاقتنا مع الولايات المتحدة قائمة على الاحترام المتبادل ... وهناك حوار استراتيجي بين قطر والولايات المتحدة، وقضية فلسطين هي إحدى الموضوعات المطروحة".

وكشفت الدبلوماسية القطرية عن أنه ربما يكون هناك تقدم قريبا باتجاه إنهاء المقاطعة المفروضة على بلادها من جانب دول في المنطقة.