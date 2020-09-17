قبطان الناقلة المنكوبة يمثل أمام القضاء في سريلانكا بشأن تسرب النفط

صدر أمر بمثول قبطان ناقلة النفط المسجلة في بنما التي اشتعلت بها النيران لأكثر من أسبوع قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لسريلانكا أمام القضاء لمواجهة تهم التسبب في تسرب النفط وتلويث البحر، حسبما قال مسؤولو المحكمة اليوم الخميس.

وصدر أمر بمثول ستيروس إلياس، وهو مواطن يوناني وقائد سفينة إم.تي نيو دياموند أمام محكمة ابتدائية في كولومبو في 28 أيلول/سبتمبر.

وتقبع السفينة على بعد 45 ميلا بحريا قبالة الساحل بعد أن تم إخماد الحريق بالكامل بمساعدة خفر السواحل الهندي وسلاحي البحرية والجو في سريلانكا.

وتسرب الزيت من الخزان الذي يمد السفينة بالوقود، ولم يتم الإبلاغ عن تسرب من خزان النفط الرئيسي الذي يحوي 270 ألف طن.

وكانت السفينة متجهة إلى الهند قادمة من الكويت عندما اندلع الحريق في 3 أيلول/سبتمبر الحالي. ولقي أحد أفراد الطاقم حتفه بينما تم إنقاذ 22 آخرين.